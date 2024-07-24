Президент України підписав закон про створення в Україні "клубу білого бізнесу", який має на меті боротьбу з тіньовою економікою.

Про це повідомив Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Даний закон передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Повідомляється, що до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування.

Гетманцев додає, що платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги: