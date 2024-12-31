Відповідна інформація розміщена в картці законопроєкту №12104 на сайті Верховної Ради.
Закон уточнює підстави для надання відстрочки від призову тим, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час участі в бойових діях.
Закон визначає, що під близькими родичами слід розуміти чоловіка або дружину, дітей, батьків, а також рідних братів і сестер, включно з неповнорідними.
Документ передбачає внесення змін до пункту 4 частини 3 статті 23 Закону України “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку”. Нововведення дозволять захищеним категоріям громадян отримувати відстрочку на законних підставах.