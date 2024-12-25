На офіційному сайті Верховної Ради зазначено, що документ “повернуто з підписом президента”.
Основною новацією закону, який набув чинності 1 грудня цього року, є підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для всіх категорій платників податків. Крім того, передбачено, що ФОПи зобов’язані будуть сплачувати військовий збір, однак ця вимога відкладена на наступний рік.
Закон встановлює сплату 1% військового збору для підприємців та юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування III групи. Для платників єдиного податку I, II та IV груп передбачено фіксовану ставку у 10% від мінімальної зарплати, що становить близько 800 гривень щомісяця.
Також з початку 2025 року всі податкові агенти мають перейти на щомісячну звітність за єдиним соціальним внеском (ЄСВ), податком з доходів фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором (ВЗ). Ухвалення таких змін пояснюється необхідністю впорядкування податкової системи та забезпечення більшої прозорості обліку.
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