Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9319, який переносить введення змін у систему оподаткування фізичних осіб-підприємців. Замість жовтня 2024 року нові податкові ставки запрацюють з 1 січня 2025 року.

На офіційному сайті Верховної Ради зазначено, що документ “повернуто з підписом президента”.

Основною новацією закону, який набув чинності 1 грудня цього року, є підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для всіх категорій платників податків. Крім того, передбачено, що ФОПи зобов’язані будуть сплачувати військовий збір, однак ця вимога відкладена на наступний рік.

Закон встановлює сплату 1% військового збору для підприємців та юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування III групи. Для платників єдиного податку I, II та IV груп передбачено фіксовану ставку у 10% від мінімальної зарплати, що становить близько 800 гривень щомісяця.

Також з початку 2025 року всі податкові агенти мають перейти на щомісячну звітність за єдиним соціальним внеском (ЄСВ), податком з доходів фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором (ВЗ). Ухвалення таких змін пояснюється необхідністю впорядкування податкової системи та забезпечення більшої прозорості обліку.