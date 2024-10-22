Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради.

Цей документ має увідповіднити національне законодавство України до Римського статуту. Зокрема — уточнити термінологію та визначити покарання за такі злочини, як геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії.

Також передбачаються зміни до процедури розслідування кримінального провадження та чіткі механізми для забезпечення співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

Про Римський статут

Це міжнародний договір, на підставі якого заснований Міжнародний кримінальний суд. Його підписали 137 держав світу, включно з Україною, але ратифікували лише 124.

Статут визначає чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. А МКС може переслідувати людей за такими обвинуваченнями. Після ратифікації Римського статуту МКС отримує можливість розслідувати злочини, скоєні на території держав-членів або їхніми громадянами.