Президент Володимир Зеленський підписав закон, який визначає Сили безпілотних систем як окремий рід Збройних сил України.

Про це йдеться в картці закону №11507 на сайті Верховної Ради.

Закон вносить зміни до Закону України «Про Збройні сили України». Народна депутатка Ірина Геращенко пояснила, що цей документ формалізує нормативно-правові засади для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, а також передбачає затвердження штатних посад для роботи з безпілотниками, підготовки кадрів, систематизації досвіду та розвитку виробничих потужностей.

Президент Зеленський ще в лютому озвучив плани щодо формування окремого роду Сил безпілотних систем, доручивши опрацювати це питання в структурі ЗСУ.

Головною метою СБС є посилення здатності Збройних сил України використовувати безпілотні та роботизовані системи — повітряні, морські та наземні, а також забезпечення готовності до їхнього ефективного застосування.

10 червня міністр оборони Рустем Умєров офіційно призначив Вадима Сухаревського, заступника головнокомандувача ЗСУ, на посаду командувача Сил безпілотних систем.

Сухаревський підкреслив, що створення Сил безпілотних систем дозволить покращити підготовку пілотів дронів і забезпечити їхню ротацію на фронті.