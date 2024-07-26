Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики.

Про це йдеться в картках законів №11258 та 11259 на сайті Верховної Ради.

Обидва закони стосуються скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Однак, як розповідав народний депутат Ярослав Железняк, в текстах законів є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Йдеться про електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації та акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Також у документах зазначається про обладнання для протимінної діяльності та обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам. До другого читання в законопроєкти додали тактичні навушники, радіоелектронні засоби боротьби з БпЛА, зазначала депутатка Ірина Геращенко.