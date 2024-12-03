Про це повідомляє Associated Press.

“Я докладу всіх зусиль для відновлення та захисту Республіки Корея, яка опинилася на межі національної руїни. Антидержавні сили будуть ліквідовані якомога швидше”, – заявив Юн, звертаючись до громадян із проханням про підтримку і терпіння в умовах нових обмежень.

Критика з боку політиків, зокрема опозиції, не змусила себе чекати. Лідер Демократичної партії Лі Чже Мен назвав дії президента незаконними та такими, що суперечать Конституції. Навіть члени власної консервативної партії Юна висловили незгоду. Голова партії Хан Дон Хун назвав рішення “помилковим” і пообіцяв об’єднати зусилля з громадськістю для його скасування.

Це рішення президента було ухвалено на тлі тривалої політичної кризи. Демократична партія, яка має більшість у парламенті, протистоїть Юну у ключових питаннях, включаючи бюджет на наступний рік. Крім того, опозиція намагається домогтися імпічменту трьох високопосадовців, пов’язаних із прокуратурою, що розслідує справи проти лідера Демократичної партії Лі Чже Мена, популярного претендента на президентські вибори 2027 року.

Юн також стикається з закликами до незалежного розслідування скандалів за участю його дружини та вищих посадовців. Демократична партія вже скликала екстрене засідання після оголошення президента.

Останні заяви Юна підкреслюють загострення політичної боротьби в країні, де політичні й правові конфлікти дедалі більше впливають на стабільність державного управління.