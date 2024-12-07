Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль попросив вибачення за спробу запровадити у країні воєнний стан цього тижня. Втім він не виявив бажання йти у відставку, попри сильний тиск навіть з боку деяких членів його правлячої партії.

Про це повідомляє Reuters.

Юн сказав, що не намагатиметься уникнути юридичної та політичної відповідальності за своє рішення оголосити воєнний стан у Південній Кореї вперше з 1980 року. Однак він пояснив, що це рішення було кроком відчаю.

“Я дуже шкодую і хотів би щиро попросити вибачення перед людьми, які були шоковані. Я залишаю на розсуд моєї партії вжиття заходів для стабілізації політичної ситуації в майбутньому, включно з питанням мого перебування на посаді”, – сказав Юн у телевізійному зверненні до нації, під час якого вклонився.

Після президентської промови, лідер правлячої партії “Сила народу” Хан Дон Хун заявив, що лідер країни більше не в змозі виконувати свої обов’язки і його відставка тепер неминуча.

Деякі члени “Сили народу” закликали Юна піти у відставку до голосування. Вони заявили, що не хочуть повторення імпічменту 2016 року, коли президент Пак Кин Хе пішла з посади після кількамісячних протестів при свічках через скандал з торгівлею впливом.

Якщо Юн залишить посаду до закінчення його п’ятирічного терміну в травні 2027 року, то згідно з конституцією країни, нові президентські вибори проведуть протягом 60 днів після його відходу.

Як пише видання, оголошення воєнного стану у Південній Кореї занурило четверту за величиною економіку Азії та ключового військового союзника США в найбільшу політичну кризу за десятиліття та загрожує зруйнувати репутацію Південної Кореї як історії успіху демократії.

Відомо, що прокуратура, поліція та Управління з розслідування корупції для високопосадовців розпочали розслідування проти Юна та посадовців, прагнучи висунути звинувачення, зокрема, у зловживанні владою.