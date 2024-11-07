Лідери домовилися зустрітися для обговорення безпекових викликів, зокрема участі північнокорейських військових у війні на боці Росії та загроз з боку Пхеньяну.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом у четвер, під час якої привітав його з перемогою на виборах та домовився про майбутню зустріч.

За повідомленням офісу Юна, обидва лідери обговорили питання безпеки, економіки та глобальних викликів, домовившись зустрітися найближчим часом.

Юн відзначив внесок Трампа в зміцнення тристороннього партнерства між США, Південною Кореєю та Японією протягом першого президентського терміну та висловив сподівання на подальше поглиблення альянсу.

“Ми налаштовані на продовження тісної співпраці з Південною Кореєю в усіх сферах безпеки та економіки”, – відповів Трамп.

Сторони обговорили безпекову ситуацію на Корейському півострові, зокрема ядерну програму Північної Кореї та нещодавні випробування ракет. Також Юн і Трамп висловили занепокоєння через участь північнокорейських військових у війні в Україні на боці Росії.

Крім того, Трамп запропонував співпрацю в суднобудівній галузі, зокрема в напрямках експорту та технічного обслуговування військових суден, зазначили в офісі Юна. Лідери погодилися, що особиста зустріч стане важливим кроком для поглиблення діалогу з цих та інших питань.