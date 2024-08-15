Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який гарантує виплати та преференції для українських військових, що воюють на території Росії.

Про це йдеться у картці проєкту закону “Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (№ 11483) на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальній записці, реалізація закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету. Дія закону поширюється на військовослужбовців, які виконують військовий обов’язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора.