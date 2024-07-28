Про це йдеться у вечірньому відеозверненні, яке було опубліковане в телеграм-каналі Президента.
“Також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це”, – заявив він.
Президент не уточнює, про який саме удар йдеться.
Утім відомо, що у ніч та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми “Дягілєво” та “Оленья”.
“Оленья” якраз і знаходиться на відстані близько 1800 кілометрів від України – у Мурманській області в близько 150 км від Фінляндії.
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