Президент Володимир Зеленський відзначив роботу 9-го департаменту Головного управління розвідки за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів" від українського кордону.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні, яке було опубліковане в телеграм-каналі Президента.

“Також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це”, – заявив він.

Президент не уточнює, про який саме удар йдеться.

Утім відомо, що у ніч та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми “Дягілєво” та “Оленья”.

“Оленья” якраз і знаходиться на відстані близько 1800 кілометрів від України – у Мурманській області в близько 150 км від Фінляндії.