Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Президент наголосив, що на саміті обговорюватимуть безпекові виклики у Європі та нові можливості для співпраці з партнерами. Заплановані численні зустрічі та переговори з європейськими лідерами.