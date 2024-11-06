Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
Президент наголосив, що на саміті обговорюватимуть безпекові виклики у Європі та нові можливості для співпраці з партнерами. Заплановані численні зустрічі та переговори з європейськими лідерами.
“Завтра я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже пʼятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер – Угорщина. Дякую за запрошення”, – сказав Зеленський.
- Зеленський: Маємо взаємодію з командою Дональда Трампа
- Республіканський сенатор заявив, що війна в Україні “зайшла в глухий кут” і її треба зупинити
- Очільник українського МЗС заявив про тривалий конструктивний діалог між Зеленським і Трампом