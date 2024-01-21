За повідомленням видання PAP, Президент Польщі, який прибув до Литви, під час пресконференції з очільником Литви Гітанасом Науседою заявив, що потрібно й надалі підтримувати Україну.
Анджей Дуда висловив сподівання, що незабаром зможе зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та поговорити про те, як підтримати Україну, особливо перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні.
“На жаль, це наша традиція, що ми повинні боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну”,
– наголосив президент Дуда.