За повідомленням видання PAP, Президент Польщі, який прибув до Литви, під час пресконференції з очільником Литви Гітанасом Науседою заявив, що потрібно й надалі підтримувати Україну.

Анджей Дуда висловив сподівання, що незабаром зможе зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та поговорити про те, як підтримати Україну, особливо перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні.