Президент Польщі Анджей Дуда, на річницю початку Другої світової війни, підкреслив необхідність відшкодування збитків, завданих агресором під час війни, і згадав у цьому контексті Україну.

Про це йдеться на RMF24.

Виступаючи на заході у Велюні, він нагадав, що Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат під час війни, які так і не були компенсовані. Польські експерти оцінили матеріальні втрати країни від німецької агресії у понад $1,5 трильйона, причому більше 70% цієї суми складають компенсації за людські втрати, оскільки Польща втратила 5 мільйонів людей.

Президент зазначив, що, незважаючи на численні вибачення з боку Німеччини, Польща так і не отримала компенсації за матеріальні збитки. Він наголосив, що, незалежно від вибачень, Польща заслуговує на відшкодування за те, що було безповоротно знищено.

Це питання, на думку Дуди, має міжнародне значення, особливо у світлі майбутньої відповідальності Росії за шкоду, завдану Україні. Він підкреслив, що Україна не повинна самостійно відбудовуватися, як це робила Польща протягом 40 років, і що Росія як агресор має обов’язок надати компенсацію за завдані збитки.