Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що агресія Росії проти України скоро закінчиться нашою перемогою. Також він пообіцяв, що Варшава підтримуватиме Київ до переможного завершення війни.

Про це він сказав під час свого виступу в Києві на урочистостях до Дня Незалежності.

Політик наголосив, що українці зможуть відстояти власну свободу та зазначив, що День незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи. Під час промови Дуда відзначив героїчну боротьбу українців за збереження незалежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного завершення війни.

“Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями”, — сказав Дуда.

Президент Польщі нагадав, що приклад боротьби поляків за свою державність яскраво підтверджує, що наполегливість і прагнення до свободи повинні привести до перемоги, навіть якщо ворог видається набагато сильнішим.

“Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ”, — наголосив президент Польщі.

Польський лідер підтвердив, що його країна підтримає Україну й на шляху до вступу в ЄС.

“Пам’ятайте, що Польща вас підтримуватиме та не залишить сам на сам на шляху до європейської спільноти. Місце незалежної України у Європі”, — наголосив Дуда.