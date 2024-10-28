Про це він сказав в інтерв’ю для Sunday Times.
Дуда заявив, що “віддати Москві бодай дюйм” було б катастрофічною помилкою.
Дуда не відповів на питання про можливість України повернути контроль над усією своєю територією, враховуючи чисельну перевагу Росії. Проте він рішуче відкинув заклики деяких західних політиків, які стверджують, що Україні слід змиритися з втратою певних територій.
“Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось — особливо на чужу територію?” — сказав на це польський президент.
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