Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої вони обговорили питання підтримки України та стратегію Альянсу стосовно Росії.

Канцелярія президента повідомила, що Дуда мав телефонну розмову з генсеком НАТО, у якій вони обговорили пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу.

“Під час розмови обговорювалися, зокрема, пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу, політики стосовно Росії, а також залучення НАТО до підтримки України”,– розповіли у канцелярії.