Канцелярія президента повідомила, що Дуда мав телефонну розмову з генсеком НАТО, у якій вони обговорили пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу.
“Під час розмови обговорювалися, зокрема, пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу, політики стосовно Росії, а також залучення НАТО до підтримки України”,– розповіли у канцелярії.
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