Про це повідомляє Polskie Radio.

Під час візиту до Праги польський президент висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.

Він також наголосив, що країни Заходу повинні робити все для допомоги Україні у захисті. Дуда переконаний, якщо Київ зазнає поразки у цій війні, тоді це буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.

У цьому контексті він зазначає, що чеська ініціатива щодо передачі Силам оборони України боєприпасів має велике значення. Президент Польщі підкреслив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.

«Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони», — наголосив Дуда.

У своєму Twitter (X) Дуда зазначив, що Польща «з радістю приймає» заявку Чехії про готовність доправити 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну.