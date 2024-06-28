Про це йдеться в указі, оприлюдненому Офісом президента.
Медикиню відзначили «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».
Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня, за кілька днів до свого 26-річчя. Дня Народження.
Ірина Цибух народилась у Львові 1 червня 1998 року. Навчалась в університеті «Львівська політехніка». Служила в медичному батальйоні «Госпітальєри» і відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014 року.
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