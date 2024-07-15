Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав укази про присвоєння звання "Герой України" з удостоєнням ордена “Золота Зірка” сімом воїнам, посмертно.

Відповідні укази глави Української держави оприлюднені на сайті Президента України.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Долматову Іллі Олександровичу — старшому солдату (посмертно) – вказується в указі №458/2024.

Також указом №459/2024 глава держави удостоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Янголя Леоніда Михайловича — сержанта (посмертно).

Указом №460/2024 — Циханюка Олексія Руслановича — солдата (посмертно).

Указом №461/2024 — Собченка Артема Юрійовича — молодшого сержанта (посмертно).

Указом №462/2024 — Рубана Олега Олексійовича — молодшого сержанта (посмертно).

Указом №463/2024 — ЛІ Сергія Георгійовича — полковника (посмертно).

Указом №464/2024 — Костюченка Сергія Петровича — старшого сержанта (посмертно).