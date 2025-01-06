Про це Володимир Зеленський сказав у подкасті Лекса Фрідмана.
Глава держави подякував Маску за надані Starlink, які забезпечили зв’язок у критичних умовах.
“Ми використовували Starlink після російських ударів по енергетиці, коли були проблеми з інтернетом. Використовували Starlink на фронті, у дитячих садках, школах, у різній інфраструктурі. Це дуже допомогло”, — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що поважає Маска як self-made підприємця, який є лідером інновацій у світі, і додав, що такі люди рухають світ уперед.
Зеленський також зазначив, що хотів би, щоб Маск відвідав Україну та на власні очі побачив ситуацію в країні.
“Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував”, — заявив Глава держави.
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