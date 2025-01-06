Президент України висловив вдячність мільярдеру Ілону Маску за його підтримку під час війни та заявив, що хотів би бачити його максимально на боці України.

Про це Володимир Зеленський сказав у подкасті Лекса Фрідмана.

Глава держави подякував Маску за надані Starlink, які забезпечили зв’язок у критичних умовах.

“Ми використовували Starlink після російських ударів по енергетиці, коли були проблеми з інтернетом. Використовували Starlink на фронті, у дитячих садках, школах, у різній інфраструктурі. Це дуже допомогло”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що поважає Маска як self-made підприємця, який є лідером інновацій у світі, і додав, що такі люди рухають світ уперед.

Зеленський також зазначив, що хотів би, щоб Маск відвідав Україну та на власні очі побачив ситуацію в країні.