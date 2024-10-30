Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки було реалізовано повністю й наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими”, — зазначив президент.

Також Зеленський розповів про результати саміту “Україна — Північна Європа”, на якому Україна та її партнери домовилися про нові пакети підтримки для оборони та енергетики.

Учасники саміту обговорили інвестиції в українське виробництво зброї та розвиток спільних оборонних проєктів.