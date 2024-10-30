Про це повідомив Володимир Зеленський.
“Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки було реалізовано повністю й наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими”, — зазначив президент.
Також Зеленський розповів про результати саміту “Україна — Північна Європа”, на якому Україна та її партнери домовилися про нові пакети підтримки для оборони та енергетики.
Учасники саміту обговорили інвестиції в українське виробництво зброї та розвиток спільних оборонних проєктів.
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