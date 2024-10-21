Про це повідомив президент України.
“Тортури, приниження та голод – те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах. Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок”, — розповів Зеленський.
Президент зазначив, майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Він наголосив, що Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей.
Зеленський відзначив, що разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, мусимо зробити все, щоб звільнити кожного й кожну.
“Розраховуємо на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів”, — додав президент.
- Тіло журналістки Вікторії Рощиної не повернули в Україну в рамках обміну 18 жовтня
- З російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову»
- З російського полону вдалося повернути військового та правозахисника Максима Буткевича