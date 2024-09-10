Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський презентував Андрія Сибігу працівникам МЗС.

“Хочу подякувати кожному й кожній із вас, хто реально працює на захист нашої держави і людей. Дуже цінно, що Україна в найскладніший час своєї історії може спиратися на професійних українських дипломатів, і це частина нашого захисту – ваша робота”, — йдеться у заяві президента.

Президент зауважив, що цього року Україні потрібен другий Саміт миру. Це означає, що необхідне максимальне залучення світу до виконання Формули миру, а також “максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру“.