Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Володимир Зеленський презентував Андрія Сибігу працівникам МЗС.
“Хочу подякувати кожному й кожній із вас, хто реально працює на захист нашої держави і людей. Дуже цінно, що Україна в найскладніший час своєї історії може спиратися на професійних українських дипломатів, і це частина нашого захисту – ваша робота”, — йдеться у заяві президента.
Президент зауважив, що цього року Україні потрібен другий Саміт миру. Це означає, що необхідне максимальне залучення світу до виконання Формули миру, а також “максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру“.
“Впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир”, — наголосив президент.
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