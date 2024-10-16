“План перемоги — це шлях посилення України. Це таке посилення України, яке потрібне, щоб не тільки захистити позиції українські, а й прокласти міст до проведення Другого Саміту миру, який поставить справедливу крапку у війні”, — зазначив президент.

За його словами, більшість пунктів розраховані детально за часом, але цей план перемоги можна реалізувати тільки за допомогою партнерів.

Що передбачає план перемоги України

Президент повідомив, що план перемоги складається з 5 пунктів та трьох таємних додатків.

Перший пункт — геополітичний. Запрошення України в НАТО

Запрошення зараз із членством потім не потребує від партнерів нічого, окрім рішучості.

На його думку, запрошення це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні його символізує значно більше, ніж тільки НАТО.

“Рішучість в питанні НАТО для України, означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. Саме тому це початковий пункт плану перемоги. Свідчення рішучості. Безумовне запрошення зараз”, — акцентував Зеленський.

Другий пункт — оборона

Це незворотне зміцнення української оборони проти агресора, реалістично захищати позиції та повертати війну в Росію, щоб росіяни розуміли, що таке війна і почали розвертати ненависть в сторону Кремля.

“Завдяки Курській операції ми побачили, що Путін немає сили триматись, коли ми тиснемо”, — сказав президент.

Він наголосив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів, а завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньо сили, щоб триматись, коли Україна тисне справді міцно.

Президент розповів, що ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є:

успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

незворотнє посилення позицій Сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території України;

допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для Збройних Сил України;

виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет і дронів, та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів;

розширення операцій із застосуванням наших, українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні;

зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії — по обʼєктах воєнної інфраструктури, і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження;

надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідки.

“Для кожного з підпунктів оборонного пункту плану перемоги Україна надає партнерам чітке обґрунтування – що саме є нашими цілями, як ми їх досягаємо і на скільки це зменшить російську здатність продовжувати війну”, — пояснив Зеленський.

Він також сказав, що оборонний пункт плану має таємний додаток — і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги.

Третій пункт — стримування

Під нього теж є таємний додаток і його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Його також отримають ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування, розповів Зеленський.

“Російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконане, що не отримає адекватної руйнівної відповіді. Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміють, яка це буде відповідь, — вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками. Завдяки цьому — стримування Росії від агресії можливе і щодо України і всієї Європи”, — каже Зеленський.

За його словами, Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій Росії до таких перспектив:

Або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни. Або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями.

“Тобто — пакет стримування — це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Мир завдяки силі. По обидва боки Атлантики це працює однаково результативно. І цей пункт можна забезпечити зокрема фінансуванням в рамках уже укладених безпекових угод з партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки”, — вважає глава держави.

Четвертий пункт — стратегічний економічний потенціал

Президент нагадав, що в Україні зосереджені природні ресурси і, в тому числі, критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це зокрема уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять в глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ.

Він наголосив, що поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства — є одними з ключових загарбницьких цілей Росії у війні. І це наша можливість зростання.

“Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна — буде, та з іншими партнерами у світі, — укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Це також — мир завдяки силі. Економічній силі”, — акцентував Зеленський.

На його думку, це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію, а саме — всі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в РФ та інші заходи тиску.

Пʼятий пункт, розрахований на післявоєнний час

“Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Це люди — наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різнобічним досвідом взаємодії з військовими НАТО”, — заявив Зеленський.

За його словами, цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки в Європі.

“Це достойна місія для наших героїв. Передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, які дислоковані в Європі, українськими підрозділами. Після війни. Українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає. І я вдячний кожному партнеру — усім, з ким ми обговорили цю перспективу на післявоєнний час, — вдячний за повагу до українців і нашої здатності бути нездоланними в Альянсі з партнерами”, — додав він.

Президент підкреслив: якщо почати втілювати його План перемоги уже зараз, то у 2025 році може вдатися закінчити війну