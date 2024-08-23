Президент Володимир Зеленський прокоментував перебіг бойових дій на Харківщині. Каже, що військово витискає окупантів.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні.

Глава держави нагадав, що від початку травня Сили оборони змогли відбити спробу Росії наступати на Харків.

Він розповів, що говорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським про бої на Харківщині: «Витискаємо російському армію, поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить нашу Україну».

Зеленський запевнив, що держава «зробить все», щоб повернути «справжню безпеку».

Станом на вечір 23 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. На 16:00 тривали три бойових зіткнення.