Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Очільник держави розповів, що у п’ятницю, 23 серпня, провів низку нарад із міжнародниками щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами.
Зеленський наголосив, що вчасне постачання допомоги зараз є ключовим.
“Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами “завтра” чи “скоро””, – заявив президент.
Він додав, що наразі Україна робить все необхідне, щоб прискорити постачання військової допомоги Збройним силам.
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