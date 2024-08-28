Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.
«Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині», – повідомив він.
За його словами, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, дуже важливо зараз є стійкість кожного підрозділу сил оборони, здатність знищувати окупанта.
Зеленський висловив слова вдячності кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції.
«Також Головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України», – наголосив глава держави.
Він також додав, що сьогодні, як і щодня, є поповнення обмінного фонду, «це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей із російського полону».
«Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть спрямувати ще більше тиску на нашу Донеччину», – зауважив Президент.
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