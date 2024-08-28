Головнокомандувач Олександр Сирський доповів Президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на Покровському та Курському напрямках фронту.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

«Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині», – повідомив він.

За його словами, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, дуже важливо зараз є стійкість кожного підрозділу сил оборони, здатність знищувати окупанта.

Зеленський висловив слова вдячності кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції.

«Також Головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України», – наголосив глава держави.

Він також додав, що сьогодні, як і щодня, є поповнення обмінного фонду, «це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей із російського полону».

«Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть спрямувати ще більше тиску на нашу Донеччину», – зауважив Президент.