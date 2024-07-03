Поточна ситуація на полі бою в російсько-українській війні не зайшла у «глухий кут», а натомість є проблемою, для вирішення якої потрібні інструменти.

Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Ця ситуація на полі бою не зайшла у «глухий кут», це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що немає виходу. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. Воля є, а інструменти – ще не прийшли», – сказав він.

Водночас, за словами Зеленського, українські сили мають кращі позиції з точки зору живої сили, ніж вони були місяці тому, і новий контрнаступ є питанням озброєння бригад.

Президент також вважає, що зброя надто довго доходить до фронту.

«Це найбільша трагедія цієї війни, що між ухваленням рішень і реальним фактом (поставок озброєння –ред.), ми довго, довго, довго чекаємо», — сказав Зеленський.

На думку глави держави, Китай може зіграти «величезну роль» у вирішенні цієї війни, оскільки Москва дуже залежить від його ринку для експорту.

Зеленський зазначив, що США та Китай, якщо вони відкинуть власні розбіжності, зможуть діяти разом, щоб припинити цю війну.