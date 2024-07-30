Про це повідомив Зеленський.

“Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага — захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю”, — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Сили оборони продовжують посилювати кордон України. Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів президенту про захист кордону. Зокрема про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння.

“Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України”, — зазначив глава держави.

Фортифікації на кордоні з Білоруссю

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України на кордоні з Білоруссю були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями.

На напрямках імовірного руху броньованої техніки ворога встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.