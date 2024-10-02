Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, указом №679/2024 Президент звільнив Олега Луговського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки, указом №681/2024 призначив його першим заступником голови відомства.
Указом №680/2024 з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України глава держави постановив звільнити Олега Сінайка.
Указом №682/2024 заступником голови відомства призначений Геннадій Богач.
Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення про звільнення Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони України, а також Людмили Дараган – з посади державного секретаря МОУ.
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