Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача ЗСУ, де Олександр Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ тощо.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент розповів, що на Ставці говорили про «задуми російських військ і нашу відповідь на них».

«Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич», — розповів Зеленський.

Інша велика тема — озброєння. Говорили про весь перелік власного виробництва — снаряди, дрони, техніку, а також про надходження від партнерів.

«Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання», — сказав Зеленський.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 15 липня, відбулося 119 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар, скинули 135 керованих авіабомб, залучили для ураження 909 дронів-камікадзе, здійснили 4323 обстріли, з них 139 — із реактивних систем залпового вогню.