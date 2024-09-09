Президент Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача, на якій заслухав доповіді посадовців про захист енергетики і позицій на фронті від російських ударів.

Про це Президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Провів Ставку. Кілька ключових питань. Захист енергетики від російських ударів. Захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, включаючи «Богдани», та забезпечення наших бригад технікою», – сказав він.

За словами Зеленського, у питанні захисту енергетики є чіткі терміни та вимоги по кожному обʼєкту, його фізичному захисту й по прикриттю з повітря.

«Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО», – наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі йде робота, спрямована на комплектацію бойових бригад та бригад резерву.

Нагадаємо, на фронті від початку доби відбулися 105 бойових зіткнень, на чотирьох напрямках бої досі тривають.