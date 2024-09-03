На засіданні Ставки головнокомандувача, яке провів Президент Володимир Зеленський, основними темами обговорення стали посилення системи ППО, зокрема з використанням румунської системи Patriot, рішення щодо збільшення далекобійності, виробництво українських дронів, операція в Курській області та ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомив Президент України у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні провів засідання Ставки. Предметно говорили й про застосування ППО, і про захист наших міст і громад. Визначені кроки для того, щоб зробити більш ефективним застосування систем, які в нас уже є. Ми працюємо й над тим, щоб отримати для України додатковий захист. Дуже розраховуємо на Patriot, який готується передати Румунія. Вдячний буду за цей крок допомоги від Румунії. Це те, що справді підтримає наших людей, нашу країну, увесь наш регіон», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна продовжить співпрацю з усіма партнерами для ухвалення сильніших рішень, які б підтримали наш захист, зокрема для отримання далекобійних засобів, які могли б знищувати значну частину російської балістики до моменту її запуску.

«Це одне з ключових питань цієї війни взагалі. Питання нашої далекобійності та відповідних дозволів від партнерів, далекобійних снарядів та ракет, які ми могли б використовувати. Російські удари будуть неможливі, якщо для нас буде можливо знищувати пускові установки окупанта там, де вони є, та російські військові аеродроми й логістику. Дати Україні такі дозволи й таку зброю – це зробити точно найбільший крок до реального, справедливого завершення цієї війни. Росія просто не вміє воювати без терору – саме терористичні удари та здатність сіяти руїни замінює російському керівництву і тактику, і стратегію війни», – зауважив Президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки були заслухані важливі доповіді про використання дронів Збройними силами України, СБУ та ГУР.

«Є досвід, який варто поширювати. Є й помилки, які треба виправити. Наші, українські, дрони мають бути на 100% ефективними, бо це буквально означає, що Україна буде на 100% ефективною на полі бою. І я дякую всім нашим людям, які здобувають для України цей позитивний досвід застосування дронів, які поширюють досвід у військах. Дякую кожному, хто виробляє й постачає дрони. І дякую всім, хто справді влучно знищує окупанта та знищує російський потенціал війни – саме там, на території ворога», – сказав Зеленський.

Президент також повідомив про тривалу доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, яка стосувалася фронту та операції в Курській області.

«Покровський напрямок – є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави», – підсумував Президент.