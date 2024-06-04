Після повернення до Києва Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили зміни на полі бою, боротьбу з російськими дронами та пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі.

«Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках», – розповів Зеленський.

За його словами, під час Ставки були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами та розвиток власних технологій БПЛА та РЕБ.

«Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО», – відзначив Президент.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.