Про це повідомили у Телеграм-каналі Офісу президента України.

У конгресі беруть участь понад 200 очільників і представників українських громад із 55 країн світу. Метою організації є міжнародна підтримка України та консолідація українських громад у світі.

“В кожній громаді – свої потреби. Але всі ми маємо памʼятати про головну потребу всієї нашої держави зараз і кожного українця. Ми повинні зупинити агресію Росії та завершити цю війну справедливим миром на своїх умовах. Тільки це може відновити справжню безпеку для всіх. Заради цього ми повинні не втрачати час і не проявляти слабкості”, – висловився Президент під час участі в засіданні Конгресу.