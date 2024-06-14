Президент Володимир Зеленський 14 червня прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру.

Про це Президент повідомив у Telegram.

Зеленський оголосив, що в саміті миру, який триватиме 15-16 червня, візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

“Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей”, – сподівається він.

Голова держави також подякував тим, хто вирішив долучитися та “продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди Росія не була запрошена, та який РФ не визнає як реальну мирну ініціативу.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України – текст рішення в останні дні змінили. Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.