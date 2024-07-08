Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Польщі для зустрічі із прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Про це пише польське видання RMF FM. Згодом це підтвердив Офіс президента.

Як зазначається, візит Зеленського до Варшави передбачає зустріч із прем’єр-міністром Дональдом Туском, їхню спільну пресконференцію та зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій. Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ.

За даними видання, Варшава і Київ мають скоординувати свої позиції до саміту НАТО у Вашингтоні, який стартує вже завтра, 9 липня.

Анджей Дуда летить до США разом із міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камішем та міністром закордонних справ Радославом Сікорським.