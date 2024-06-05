Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 5 червня, прибув з офіційним візитом до Катару. Він має зустрітися з еміром країни Тамімом бін Хамадом Аль Тані й обговорити низку питань.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

“Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного”, — поінформував Зеленський.

Крім цього, за словами президента, Катар брав активну участь у підготовці Глобального саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

“Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань”, — додав Зеленський.

Наприкінці квітня Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ.