Про це глава держави повідомив у Telegram.
“Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного”, — поінформував Зеленський.
Крім цього, за словами президента, Катар брав активну участь у підготовці Глобального саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.
“Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань”, — додав Зеленський.
Наприкінці квітня Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ.
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