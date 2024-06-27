Про це повідомив президент України.
Він нагадав, що на поточному тижні Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС.
“Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу”, — написав глава держави.
Зеленський анонсував зустрічі з очільниками ЄС і держав-членів, а також двосторонні переговори.
“Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині”, — заявив президент.
- У Брюсселі розпочинається саміт лідерів ЄС, на якому планують підписати безпекову угоду з Україною
- Рада ЄС ухвалила гарантії безпеки з Україною
- Кулеба: Україна буде за три кроки до вступу до ЄС після переговорів