Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
“Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя”, — написав президент.
За словами Зеленського, відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії — це особлива подія, узяти участь у якій для України дуже почесно.
Він додав, що цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії.
“Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз”, — наголосив президент.
6 червня відзначають 80-річчя операції союзних військ проти Гітлера у Нормандії, яка стала початком звільнення Європи. Тоді, у 1944 році, Німеччина так і не вгадала, де Британія, США, Канада та решта союзників відкриють другий фронт й переломлять хід Другої світової війни.
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