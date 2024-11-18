Президент України здійснив візит до 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, що розташована в Покровську.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

“Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність“, – сказав Глава держави.

Він зазначив, що поспілкувався із військовослужбовцями та відзначив їх нагородами. Зокрема, вручив відзнаку “Хрест бойових заслуг” чотирьом воїнам.

Зеленський також заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука щодо ситуації в смузі відповідальності та безпекової обстановки в Покровську, а також доповідь командувача ОТУ “Донецьк” Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ та деталі оборони Курахового та інших важливих напрямків.