Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання трьом генералам та одного полковнику.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу Трепаку Олександру Сергійовичу – командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Військове звання генерал-майора надав бригадному генералу Скибюку Ігорю Анатолійовичу – командувачу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Став бригадним генералом полковник Палас Микола Дмитрович – заступник Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України.

Також президент надав військове звання бригадного генерала полковнику Братішку Дмитру Володимировичу – командувачу військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідні Укази опубліковані на сайті президента України.