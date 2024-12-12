Про це повідомив президент України.
Президент відзначив внесок артилеристів, зокрема дивізіону HIMARS, у захист країни від російської агресії.
У своїй промові Зеленський подякував військовим за службу, вручив нагороди та привітав із Днем Сухопутних військ України, а також із нещодавно відзначеним Днем ракетних військ і артилерії.
“Дякую за службу й захист нашої держави та людей. Нехай HIMARS’и не підводять, нехай бʼють ворожі цілі”, — сказав президент.
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