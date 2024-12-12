Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя, де зустрівся із військовослужбовцями 27-ї реактивної артилерійської бригади, яка працює на оборону Запорізького та Донецького напрямків.

Про це повідомив президент України.

Президент відзначив внесок артилеристів, зокрема дивізіону HIMARS, у захист країни від російської агресії.

У своїй промові Зеленський подякував військовим за службу, вручив нагороди та привітав із Днем Сухопутних військ України, а також із нещодавно відзначеним Днем ракетних військ і артилерії.

“Дякую за службу й захист нашої держави та людей. Нехай HIMARS’и не підводять, нехай бʼють ворожі цілі”, — сказав президент.