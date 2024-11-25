Таке розпорядження президента опублікували 25 листопада.

“Призначити Кривошеєнка Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області”, — зазначається у розпорядженні.

Також з’явилося розпорядження про звільнення попереднього начальника Олексія Дрозденка, який був на цій посаді з листопада 2023 року.

Що відомо про нового начальника Сумської МВА

Новопризначений керівник родом із Донецька, володіє трьома вищими освітами: інженерною, юридичною та економічною. У січні 2022 року завершив навчання в Запорізькому національному університеті. Також має досвід роботи на керівних посадах.