Таке розпорядження президента опублікували 25 листопада.
“Призначити Кривошеєнка Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області”, — зазначається у розпорядженні.
Також з’явилося розпорядження про звільнення попереднього начальника Олексія Дрозденка, який був на цій посаді з листопада 2023 року.
Що відомо про нового начальника Сумської МВА
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