Про це повідомили на сайті президента України.
Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників обласних військових адміністрацій у Волинській та Закарпатській областях.
Відповідно до указів, головою Закарпатської ОВА став Мирослав Білецький, який раніше тимчасово виконував обов’язки керівника області.
Крім того, Зеленський підписав укази про звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської ОВА, а також про припинення тимчасового виконання Мирославом Білецьким обов’язків голови Закарпатської адміністрації, офіційно призначивши його на постійну посаду.
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