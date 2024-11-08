Про це повідомили на сайті президента України.

Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників обласних військових адміністрацій у Волинській та Закарпатській областях.

Відповідно до указів, головою Закарпатської ОВА став Мирослав Білецький, який раніше тимчасово виконував обов’язки керівника області.

Крім того, Зеленський підписав укази про звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської ОВА, а також про припинення тимчасового виконання Мирославом Білецьким обов’язків голови Закарпатської адміністрації, офіційно призначивши його на постійну посаду.