Цю інформацію оприлюднили в Офісі президента.

Сергій Тюрін раніше працював першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації під керівництвом Сергія Гамалія, а після звільнення останнього у 2023 році виконував обов’язки голови обласної адміністрації.

Щодо професійних здібностей, Сергій Тюрін є одним зі засновників київської юридичної фірми “Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС”, спеціалізація якої включає консультування з питань комерційної діяльності та правове керівництво. Крім того, він також є засновником і керівником адвокатського об’єднання “С.Т. Партнерс”, яке працює у сфері права з 2018 року.

У громадській організації “Земляцтво «Хмельниччина»” він обіймає посаду голови осередку Хмельницького району. Також відомо, що Сергій Тюрін успішно працює адвокатом у Києві, спеціалізуючись на судовій практиці, вирішенні корпоративних суперечок та захисті керівників бізнесу від кримінальних переслідувань.

Крім цього, він є керуючим партнером компанії “INSTATE GROUP”, яка створила освітню платформу для навчання юридичних аспектів.