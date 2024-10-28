Точна кількість загиблих дітей в Україні внаслідок російської агресії поки що невідома.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Times of India.

“Реальну кількість убитих дітей на сьогодні ніхто не знає. На жаль, ми можемо точно констатувати, що десятки тисяч дітей депортовано і вкрадено. Яка кількість із них убита, ми дізнаємося після війни”, – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що багатьом дітям змінили імена та прізвища, змусили їх говорити іншою мовою, а деяких підлітків відправили на війну проти власної країни.

“На жаль, якщо десятки тисяч було вкрадено, то менше тисячі було нами повернуто”, — додав президент.

Він також акцентував увагу на тому, що війна негативно вплинула на всіх українських дітей, адже росіяни атакують школи, університети. Зеленський зазначив, що велика кількість дітей були поранені, втрачали кінцівки, багато загинуло.

За його словами, зараз за кордоном перебуває більше 7 мільйонів українців, велика частина з них — діти.