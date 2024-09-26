Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на фоні зниження своїх рейтингів.

Про це повідомило видання The Economist з посиланням на джерела.

Зазначається, що серед політиків, які підтвердили буцімто підготовку до виборів, вказали Юлію Тимошенко. За її словами, “політичний процес однозначно розпочався”.

Як пише видання, незважаючи на рішення відкласти вибори до закінчення війни, український президент нібито розглядає варіант проведення президентських виборів наступного року, щоб “зміцнити свою владу”.

The Economist наводить дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими рівень довіри українців до президента Зеленського зменшився з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024 році.

У липні президент України заявляв, що якщо війна між Україною і Росією затягуватиметься, то в будь-якому разі доведеться шукати спосіб провести вибори.