Президент Володимир Зеленський розгляне петицію про зниження верхньої межі віку для мобілізації, оскільки вона набрала потрібні 25 тисяч голосів.

Про це йдеться на сайті офіційного представництва Зеленського.

У тексті петиції, яку оприлюднили на початку липня, президента просять зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років «з метою поліпшення економічного стану в країні». Що саме мають на увазі — у петиції не вказують.

Зазначимо, наразі до війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Раніше нижня межа віку, з якого могли мобілізувати, становила 27 років. Однак 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників.

Президент казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовують в бойових діях.